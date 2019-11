Münchener Rück: Kraft tanken für den nächsten Anstieg!

Die Aktie der Münchener Rückversicherung befindet sich seit Anfang August in einem stabilen Aufwärtstrend und bildet immer wieder neue Jahreshochs aus. Das Letzte wurde am 24. Oktober auf dem Niveau von 252,20 Euro markiert. Anschließend schwenkte der Kurs in eine Konsolidierung ein.

Sie vollzieht sich bislang als eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau, was für die Bullen grundsätzlich ein positives Zeichen ... Weiterlesen