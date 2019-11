NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial zeigte sich am Mittwoch mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 27 498,23 Punkte nahezu unbewegt. Am Vortag war der Dow zunächst auf ein Rekordhoch gestiegen, hatte die Gewinne anschließend aber wieder eingebüßt. Kursbewegende Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Auch mit Blick auf die Quartalsberichte der Unternehmen fehlen die zündenden Impulse.

Der den breiteren Markt widerspiegelnde S&P 500 , der am Montag ein Rekordhoch erklommen hatte, lag mit 0,05 Prozent im Plus bei 3076,15 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch am Vortag zuletzt um 0,27 Prozent auf 8188,12 Punkte nach.