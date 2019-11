Seit letztem Donnerstag ist es bestätigt: Fiat Chrysler (akt. Kurs 14,30 EUR, WKN A12CBU) plant eine Fusion mit der Französischen Groupe PSA, der Holding hinter Peugeot, Citroën, DS, Opel und Vauxhall. Beide Unternehmen erwarten Synergien von 3,7 Mrd. EUR pro Jahr, wovon 80% in den ersten vier Jahren realisierbar sein sollen. Der Plan sieht vor, die Unternehmen unter dem Dach einer gemeinsamen Holding in den Niederlanden zu bündeln. Der Beitrag Musterdepot SIW 45/2019 am 06.11.2019 erschien …