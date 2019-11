XRP-VOLUMEN STEIGT UM 80%!

XRP-Kurs stabilisiert sich knapp unter 0,30 US-Dollar. Mit Spannung wird die morgen beginnende Swell-Konferenz erwartet.

Gute Nachricht gibt es heute für alle Anhänger der Kryptowährung Ripple (XRP). Im Vergleich zur Vorwoche stieg das XRP-Handelsvolumen um ca. 80 Prozent an. Damit liegt XRP laut CoinMetrics mit einem Volumen von 295 Millionen US-Dollar zwar hinter der führenden Kryptowährung Bitcoin (2,3 Milliarden Euro), jedoch vor Ethereum (295 Millionen US-Dollar). Grund für die starke Steigerung ist die zunehmende Nutzung von Ripples Zahlungssystem On-Demand-Liquidity (zuvor xRapid), das XRP als Brückenwährung nutzt. Speziell der große Zahlungsdienstleister MoneyGram verwendet das Produkt für Transaktionen zwischen den USA und Mexiko. Der XRP-Kurs scheint sich immer mehr nach der starken Korrektur vom Jahreshoch am 26. Juni 2019 bei 0,4889 US-Dollar bis auf 0,1996 US-Dollar am 24. September 2019 zu stabilisieren. Gegen 17:30 Uhr MEWZ notiert XRP knapp unterhalb der 0,30 US-Dollar-Marke bei 0,2990 US-Dollar. XRP-Anhänger erhoffen sich neue Impulse durch die morgen beginnende Swell-Konferenz in Singapur, die bis Freitag andauert und von Ripple-Labs seit 2017 organisiert wird. In der Vergangenheit kam es immer zu großen Bewegungen im XRP. Darum wird es spannend, wie sich der XRP-Kurs in den nächsten beiden Tagen entwickeln wird.

