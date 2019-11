Cartier Resources: Erste Ressourcenschätzung kommt auf 880.000 Unzen Gold!

Cartier Resources hat die erste Ressourcenschätzung für sein Chimo-Mine Goldprojekt in Quebec veröffentlicht. Demnach kommt man dort nach der bisherigen Exploration auf ca. 880.000 Unzen Gold, wobei mehr als die Hälfte in einer höheren Kategorie eingestuft wurde. Reports für zwei weitere Goldzonen befinden sich in Arbeit.

Cartier Resources (0,15 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) hat nun seine erste Ressourcenschätzung für das Chimo-Mine Goldprojekt in Quebec veröffentlicht. Demnach kommt man dort auf 3.263.300 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgrad von 4,4 g/t Gold. Daraus ergeben sich in der höheren Kategorie „indicated“ insgesamt 461.280 Unzen Gold. In der niedrigeren Kategorie „inferred“ kommt man auf 3.681.600 Tonnen Erz mit einem Goldgehalt von 3,53 Gramm je Tonne. Daraus ergeben sich wiederum 417.250 Unzen Gold. Kumuliert kommt diese erste Ressourcenschätzung auf 878.530 Unzen Gold. Die Grundlage für diese Schätzung bilden 109 Bohrlöcher mit insgesamt 49.251 Metern, die Cartier in den vergangenen Jahren niedergebracht hat. Da es sich bei Chimo um eine historische Mine handelt, in der bis zum Ende der Neunziger Jahre 379.012 Unzen Gold im Untergrund abgebaut wurden, ist die Mineralisierung gut exploriert. Hier exisitieren 25 identifizierte Goldzonen mit insgesamt 16 Strukturen. Diese wurden in drei Gruppen eingeteilt, wobei sich diese erste Ressourcenschätzung nur auf den sogenannten Central Gold Corridor bezieht. Wie Cartier mitteilte, arbeitet man bereits an den Schätzungen für den North und den South Gold Corridor. Mehr dazu lesen Sie an dieser Stelle. Die Ressourcenschätzung wurde vom unabhängigen Gutachter GeoPOintCom erstellt. Den ausführlichen Report inklusiven der technischen Angaben muss Cartier nun binnen 45 Tagen vorlegen.

CEO Cloutier erläutert Ressourcenschätzung

Vorstandschef Philippe Cloutier sieht sich mit den Ergebnissen dieser ersten Ressourcenschätzung in seiner Wachstumsstrategie bestätigt. Der Geologe betonte, dass diese Ressource nur einen Teil des Potenzials der Chimo-Mine aufzeige. Die Schätzungen für den nördlichen und südlichen Gold-Korridor werden bereits vorbereitet. Cloutier nahm nach Bekanntgabe des Reports am Mittwochabend im Rahmen eines Live-Webinars Stellung zu den Ergebnissen und erläuterte vor Investoren und Analysten die Daten. Sie können sich das Webinar im folgenden Video anschauen.