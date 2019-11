PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Weiter nach oben ist es zur Wochenmitte an Europas Börsen gegangen. Die Gewinne fielen allerdings bescheiden aus: Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Mittwoch um 0,33 Prozent auf 3688,74 Punkte vor auf den höchsten Stand seit Sommer 2015. "Die Stimmung ist weiterhin gut, wenn das Gespräch auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China kommt", beschrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets die Haltung am Markt zum dominierenden Börsenthema.

Anleger setzten zur Wochenmitte vor allem auf als sichere Investments geltende Titel wie Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller und Versorger. In Paris stieg der Leitindex Cac 40 um 0,34 Prozent auf 5866,74 Punkte und hält sich damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit fast zwölf Jahren. Der britische FTSE 100 , auch "Footsie" genannt, beendete den Handel mit einem Plus von 0,12 Prozent auf 7396,65 Zähler.