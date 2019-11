Wie erwartet gibt es nach den Zahlen von Wirecard am Morgen eine Reihe von Analystenreaktionen. So spricht man bei Barclays davon, dass Wirecard operativ sehr gut abgeschnitten habe. Das war jedoch auch erwartet worden. Bei den Zielen für 2020 gibt es keine Überraschungen. Wirecard peilt ein EBITDA von 1,0 Milliarden Euro bis 1,12 Milliarden Euro an. Die britischen Experten bestätigen das Rating „overweight“ für die Aktien von ...