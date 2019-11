Mogo Finance startet Aufstockung

Bei Mogo Finance steht eine Aufstockung der 2018 begebenen Anleihe an. Bis zu 50 Millionen Euro sollen so aufs Konto kommen. Verzinst wird die Anleihe jährlich mit 9,5 Prozent, die Laufzeit endet 2022. Seit heute können Investoren die Aufstockung zeichnen. Die Zeichnung dürfte Mitte November beendet werden. Das Angebot richtet sich offenbar nur an institutionelle Investoren.Mit dem frischen Geld will Mogo Finance ...