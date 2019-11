Aventron zieht sich von der BX Swiss zurück

Aventron will die Notierung an der BX Swiss notieren. Künftig sollen die Aktien der Schweizer nur noch außerbörslich gehandelt werden. Dafür hat man die Plattform der Berner Kantonalbank ausgewählt. Der letzte Handelstag an der BX Swiss ist der 14. Februar 2020.Die Schweizer begründen diesen Rückzug damit, dass vor allem institutionelle Investoren an der Gesellschaft beteiligt sind. Für diese sei eine Börsennotierung oft ...