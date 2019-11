StockDay Report Spezial: Seit der 2018er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen vor.

Avino ist ein in erster Linie ein Edelmetall-Produzent. Es befindet sich eine produzierende Mine in Durango, Mexiko, und ein Vorhaben in British Columbia, Kanada, das gerade intensiv exploriert wird. Das Unternehmen existiert bereits seit 51 Jahren und die Produktionshistorie reicht über 34 Jahre zurück. Avino-Aktien werden an der New Yorker Börse (NYSE) und an der Börse von Toronto (TSX) gehandelt.

Avino Silver & Gold Mines Ltd. CEO David Wolfin

Ihr Schwerpunkt liegt auf Silber und Gold. Was macht diese Märkte für Sie so reizvoll?

Silber wird nicht nur für Schmuck gebraucht. Es wird auch in der Industrie eingesetzt wegen seiner Leitfähigkeit, seiner Dehnbarkeit, seiner Formbarkeit und seiner Lichtempfindlichkeit. Silber wird außerdem für Solarzellen, LED-Lichter, Touch-Screens, zur Wasserreinigung sowie auf Basis zellulärer Technologien verwendet. Es ist ein einzigartiges Edelmetall, weil es Eigenschaften von sowohl Edel- als auch Industriemetallen aufweist.Durch das Aufkommen und die Weiterentwicklung von so vielen elektronischen Geräten und durch die Entstehung von künstlicher Intelligenz wird der Bedarf an Silber und anderen Metallen nur noch ansteigen. Wer Silber oder Silberaktien im Portfolio hält, kann davon in zwei Richtungen profitieren:

Zum einen, wenn die Nachfrage nach Edelmetallen steigt, wie beispielsweise in Zeiten größerer Volatilität; zum andern, wenn es ein starkes wirtschaftliches Wachstum gibt, in dem besonders Industriemetalle stärker nachgefragt werden.

Was gab es in 2019 für Höhepunkte und Meilensteine?

In Mexiko gab es Folgende:

Der Abraumeindicker wurde termingerecht fertiggestellt und ist in Betrieb. Die technischen Arbeiten für ein neues Abraumlager im historischen Tagebau der Avino-Mine gehen voran. Die Arbeiten am Brekzien-Hangende zeigen ermutigende Ergebnisse. Die Mine San Gonzalo wird weiter abgebaut.

In British Columbia hat sich Folgendes getan:

Ein umfangreiches Erkundungsprogramm läuft seit April 2018. Etwa 26.000 Meter eines 28.000 Meter langen Diamantbohrprogramms wurden abgeschlossen. Die Ergebnisse aus dem nordöstlichen Bereich weisen ein hohes Potenzial für ein weiteres großes Goldadersystem im Stil der Brabourne-Mine auf. Die Bohrungen konzentrieren sich mittlerweile auf die noch wenig erforschte Lücke zwischen der Brabourne- und der Pioneer-Mine.

Unternehmensintern gibt es Folgendes zu berichten:

Avino hat im ersten und zweiten Quartal 2019 seine Allgemein- und Verwaltungs-Kosten gegenüber dem ersten und zweiten Quartal 2018 um 38% bzw. 24% gesenkt.

Worauf können sich Ihre Aktionäre im Jahr 2020 freuen?

In allen vier Mühlbetrieben wird Gestein der Avino-Minen verarbeitet, von dem wir mehr Gehalt und Gewinn erwarten. Wir treiben die weitere unterirdische Entwicklung in den Avino-Minen-Gebieten Elena Tolosa und dem Vorhaben am Brekzien-Hangende voran. Ferner bestehen Erschließungs-optionen, um die abbaubare Gesamtproduktion zu ergänzen und den Gesamtgehalt zu erhöhen.

Wie viele Analysten covern Ihr Unternehmen - wie sind ihre Ratings?

Vier Analysten betreuen uns derzeit:

• HC Wainwright & Co (Bewertung: Kaufen)

• Alliance Global Partners (Bewertung: Kaufen)

• Roth Capital Partners (Bewertung: Kaufen)

• Cantor Fitzgerald Canada (Bewertung: Kaufen)

Wo können Investoren weitere Informationen finden, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben?

Mehr Informationen gibt es im Netz unter www. avino.com oder telefonisch unter

+1 604-682-3701 oder auch per E-Mail-Anfrage unter ir@avino.com.

Vielen Dank für das Interview.