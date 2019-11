StockDay Report Spezial: Seit der 2018er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen vor.

Energy Fuels ist das größte Uranabbauunternehmen in den USA und der einzige klassische Vanadium-Produzent in Nordamerika. Uran ist der Brennstoff für saubere, kohlenstofffreie Kernenergie. Vanadium wird in Stahl und hochfesten

Legierungen, bestimmten chemischen Anwendungen und in neu entstehenden Batterietechnologien verwendet. Energy Fuels hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Denver, Colorado/ USA, und alle Anlagewerte und Mitarbeiter befinden sich im westlichen Teil der USA.

CEO Mark Chalmers

Energy Fuels verfügt über ein unvergleichliches US-amerikanisches Uranherstellungs-Portfolio: Dieses kann aktuell mehr produzieren, hat ein größeres Produktionsvermögen und beinhaltet mehr Bodenressourcen als jedes andere Uran- unternehmen in den USA. Tatsächlich haben die aktuell von Energy Fuels besessenen Produktionsanlagen inzwischen über 16 Millionen Pfund an U3O8 seit 2006 produziert. Das entspricht ungefähr 33 % des gesamten in diesem Zeitraum in den Vereinigten Staaten produzierten Urans.

Energy Fuels gehören drei der wichtigsten amerikanischen Uranproduktionszentren mit einer zusammengenommen jährlich genehmigten Produktionskapazität von über 11,5 Millionen Pfund an U3O8 pro Jahr:

1. die White-Mesa-Mühle, die aktuell produziert;

2. die Nichols-Ranch-„vor-Ort-Gewinnungsanlage“ („ISR“),

welche ebenfalls aktuell produziert und

3. die Alta-Mesa-ISR-Anlage, die sich derzeit in Bereitschaft befindet.

Energy Fuels ist zu 100 % Eigentümer der White- Mesa-Mühle im Südosten von Utah (USA).Die White-Mesa-Mühle ist heutzutage die einzige herkömmliche Uranmühle in den USA. Sie verfügt über eine lizenzierte Kapazität von über acht Millionen Pfund an U3O8 pro Jahr. In den letzten Jahren hat die White-Mesa-Mühle etwa eine Million Pfund jährlich produziert. Sie ist auch die einzige Anlage in Nordamerika, die alternative Ausgangsstoffe recyceln kann. Hierbei handelt es sich um uranhaltige Materialien (häufig Abfallströme), die nutzbare Mengen an natürlichem (nicht angereichertem) Uran enthalten. Das Recycling von alternativen Ausgangsmaterialien gehört heute zu den kostengünstigsten Uranproduktionsquellen der Welt. Die Mühle produziert auch Vanadium als Nebenprodukt der Uranrückgewinnung, wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Die Mühle produziert momentan hochreines Vanadium, das bestimmten Käufern zu Höchstpreisen angeboten werden kann.