Der Name Kobalt kommt von Kobold

„Bereits in den ersten Zügen des Mittelalters begann die systematische Förderung von Mineralien in lokalen Bergwerken und Minen. In der Hoffnung auf den Fund wertvollen Silbererz trieb es so manchen Bergarbeiter in die dunklen Stollen. Und sie sollten fündig werden. Doch was so glänzend und prunkvoll erschien, sollte sich später als etwas völlig anderes herausstellen. Während des Schmelzprozesses wurden die Schmelzer auf einen ungewöhnlichen, stechenden Geruch aufmerksam. Im Glauben ein verhextes Erz gefördert zu haben, gaben die Bergarbeiter diesem daraufhin den Namen Cobaltum (lat. Kobold), in Anlehnung an die Berggeister, die ihnen den Abbau des wertvollen Silbers zu verwehren schienen. Sie mutmaßten, dass die Bergkobolde Silber fraßen und in wert- loses Metall verwandelten.“

Christoph Bruening Juli 2016

Bitte stellen Sie kurz Ihr Unternehmen vor.

Cruz Cobalt Corp. fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von hochgradigen Kobalt- projekten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und moralisch vertretbaren Bergbaugegenden, welche für die schnell wachsenden Sektoren für wiederaufl adbare Batterien und erneuerbare Energien wesentlich sind. Cruz Cobalt war eine der ersten nordamerikanischen Unternehmen, welches die bevorstehende Nachfrage für Kobalt erkannt und dazu eine Strategie eingesetzt hat, um als Vorreiter Vorteile erlangen zu können. Man akquirierte 16 Projekte, bevor die große Mehrheit der Wettbewerber in diesem Sektor involviert sein würde,von denen man der Meinung ist, dass diese die beste Auswahl von historisch hochgradigen Kobaltprojekten in Nordamerika sind. Wir halten unsere Verpflichtung aufrecht, den Unternehmenswert durch unterbewertete Chancen im Kobaltsektor zu steigern.

Ihr Fokus liegt auf Kobalt – Was macht diesen Markt so attraktiv?

Die einfache Antwort ist: Angebot und Nachfrage.

Kobalt ist in einem übermäßigen Defizit und die Nachfrage steigt weiter. Wir sahen eine ähnliche Nachfrage für Lithium vor ein paar Jahren und das Angebot hierfür ist reichhaltig. Wasuns neugierig auf Kobalt machte, war die Nachfrage und der folgende Versorgungsmangel.

Selbstverständlich liegen im Ursprung von dem, was die Nachfrage für Kobalt steigert, viel mehr Ebenen, aber der Preisanstieg kann wirklich den Unternehmen wie Apple und Tesla zugeordnet werden, die mitgeteilt haben, die Lieferungen von Kobalt aus Gegenden mit sicheren und mehr moralisch vertretbaren Bergbaupraktiken beschaffen zu wollen. Unternehmen wie Cruz Cobalt sind sehr gut positioniert, um diese Nachfrage zu bedienen.

Was waren die Höhepunkte und Meilensteine im Jahr 2019?

Der wichtigste Höhepunkt im Jahr 2019 war für uns unser Diamantenbohrprogramm auf unserem Flaggschiffprojekt Hector Cobalt in Ontario in der Nähe der Stadt Cobalt. Wir haben 10 Löcher mit insgesamt 843 Meter auf dieser 4.980 Morgen großen Liegenschaft gebohrt. Dieses Programm resultierte in der Entdeckung von umfassenden Zonen von strukturell begrenzten Kobalt-Kupfer- Werten, von denen wir glauben, dass sie auf potenzielle Zonen mit einer diskordanten Mineralisierung im tieferen Untergrund hinweisen können.

Wir bleiben mit unserem systematischen Konzept zuversichtlich, mit dem Ziel geochemische Ober- flächenuntersuchungen mit geophysikalischen Untersuchungen zu kombinieren, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die bisherigen Bohrungen nur auf einer relativ kleinen Fläche konzentriert wurden, die nur ca. 10 Prozent der gesamten Hector Kobalt Liegenschaft darstellen.

Was können Ihre Aktionäre für 2020 erwarten?

Cruz Cobalt ist aktuell in einer stabilen Bargeldposition mit über 2 Mio. Dollar auf der Bank, was uns große Flexibilität verleiht sowie Optionen, um potenzielle Akquisitionen für neue und spannende Projekte zu einem hohen Discount im aktuellen Marktumfeld tätigen zu können.

Wie viele Analysten decken Ihr Unternehmen ab und was sind deren Bewertungen?

Unsere aktuelle Marktkapitalisierung ist noch zu gering, um eine Analystenabdeckung einleiten zu können.

Wo können Anleger mehr Informationen finden, um in Kontakt zu bleiben?

Falls gewünscht, können Sie uns eine E-Mail an info@cruzcobaltcorp.com senden, dann können wir Interessierte in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen. Oder kontaktieren Sie uns auf Twitter ,unter @CruzCobalt oder besuchen Sie unsere Homepage www.cruzcobaltcorp.com.