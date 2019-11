StockDay Report Spezial: Seit der 2018er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Lomiko Metals Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen. Das Unternehmen befasst sich mit der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Liegenschaften mit Mineralien, die in der neuen alternativen Wirtschaft benötigt werden. Zu den Liegenschaften gehören die zu 80% eigenen La Loutre und Lac Des Iles Graphit-Liegenschaften und die zu 100% eigene Quatre Milles Graphit-Liegenschaft. Lomiko Metals hält 20% an Promethieus Technologies (www.promethieus.com), welches 40% an Graphene ESD Corp., das wiederum 18,5% an SHD Smart Home Devices (www.shddevices.com) hält, welches drei elektronische Produkte produziert.

Das Projekt war Gegenstand eines unabhängigen, technischen Berichts im Einklang mit dem NI43-101-Standards, datiert vom 24. März 2016, eingereicht für die Graphene-Batterie- Zone. Der Bericht präsentierte eine mineralische Ressourcenschätzung von 18,4 Mio. Tonnen mit

einem Grad von 3,19% carbon flake graphite bei den angezeigten Ressourcen und 16,7 Mio. Tonnen mit einem Grad von 3,75% bei den geschlussfolgerten Ressourcen bei einem cut-off von 1,5%.

Die oben genannten mineralischen Ressourcen aus 2016 und auch nicht die aktuellen Resultate beinhalten nicht die hochgradigen Zwischensektionen von der refraktären Zone aus 2016 wie folgt:

- 116,9 Meter von 4,8% inklusive 15,2 Meter von 18,04% und 47,3 Meter von 7,56%

inklusive11,3 Meter von 17,45 flake graphite bei dem La Loutre Projekt.

LOMIKO CEO Paul Gill

Ihr Fokus liegt auf Graphit. Was macht diesen Markt so attraktiv?

Graphit hat eine breite Palette an Anwendungen. Als ein Allotrop von Kohlenstoff und eines, der weichsten Minerale der Erde wird es in der Stahlindustrie sowie in Trockenschmierstoff verwendet,

aber der interessanteste Gebrauch ist in Graphitanoden für Elektroautobatterien. Es kann in einem ein Atom dünnen Zylinder von Graphen hergestellt, das ein super starkes Material in der Sportausrüstung ist. Graphit kann sich wie ein Metall verhalten und Elektrizität leiten, aber auch als ein Nichtmetall, das hohen Temperaturen widersteht.

Lithium-Ionen-Batterien

Lithium-Ionen-Batterien haben eine Lithium- Kathode und eine Graphit-Anode. Wenn die Batterie auflädt, positive geladene Lithium- Ionen im Elektrolyt – einer Lithium-Salz-Lösung – sammeln sich um die Graphit-Anode. Eine Lithium-Anode würde eine viel stärkere Batterie machen, aber Lithium dehnt sich erheblich beim Laden. Im Laufe der Zeit wird die Oberfläche der Lithium-Kathode reißen, so dass Lithium-Ionen entweichen. Diese wiederum bilden Verwachsungen genannt Dendriten in einem Prozess, der eine Batterie kurzschließen kann. Neue und interessante Entwicklungen in Graphen-Lithium-Batterien und Graphen-Superkondensatoren sind der Fokus auf Graphen- Energiespeichergeräten.