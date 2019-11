Gold stabilisiert

Bild.de: „Klinik-Ärzte spritzten Zwilling im Mutterleib tot“.Der Arzt Professor Dr. Klaus Vetter und die Ärztin Dr. Babett R. müssen sich nach einer anonymen Anzeige vor dem Berliner Landgericht verantworten, weil sie das hirngeschädigte Mädchen nach der Geburt seiner Zwillingsschwester noch im Mutterleib mit einer Kaliumchlorid-Injektion in das Herz totgespritzt haben.Die Berliner Staatsanwaltschaft hält das für Totschlag, da die Geburt mit dem Einsetzen der Wehen bereits begonnen hatte.Der Richter: „Wir beschäftigen uns hier mit der Frage, wann beginnt rechtlich eine Geburt? Sie sind doch keine Wald- und Wiesenärztin! Haben Sie sich nie damit beschäftigt? Die Menschwerdung beginnt mit den Eröffnungswehen oder dem Blasensprung oder der Öffnung des Uterus!“Der Richter liegt hier völlig daneben, denn das Leben eines Menschen beginnt wissenschaftlich unzweifelhaft mit der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle, was die Ärzte dem überheblich auftretenden Richter aber nicht einfach entgegenhalten können, ohne bestimmte Handlungen in ihrer täglichen Praxis grundsätzlich in Frage stellen zu müssen.Der Prozess offenbart, welche enormen Gefahren darin bestehen, das Recht auf Leben für manche Menschengruppen weg-zu-definieren. Das gilt ebenso für Kinder vor der Geburt, wie für behinderte Menschen, Menschen anderer Hautfarbe, Menschen mit einem anderem Glauben oder für Menschen am Ende ihres Lebens.Der Prozess offenbar auch den Zustand unserer Justiz. Nachdem die Anzeige 2013 aufgegeben wurde, erfolgte 2016 Anklage der Staatsanwaltschaft und 2019 der Beginn des Prozesses.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 43.328 Euro/kg, Vortag 43.128 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.