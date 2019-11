Costco Wholesale - Mega-Supermarkt-Betreiber eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch! Cup and Handle vor Vollendung!

Das Unternehmen wächst und wächst und konnte mit den Quartalszahlen erneut überzeugen!

Symbol: COST ISIN: US22160K1051

Rückblick: Costco Wholesale ist ein US-amerikanischer Betreiber von Supermärkten mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. 1983 von James Sinegal und Jeffrey Brotman gegründet, hat das Unternehmen inzwischen ca. 700 Geschäfte über den Erdball verteilt und verkauft in diesen Lebensmittel und Haushaltswaren. Mit 149.000 Mitarbeitern konnte der Konzern so im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 152 Mrd. USD und einen Profit von 3,659 Mrd. USD erzielen. Auch im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7 % zum Vorjahresquartal bei steigendem Gewinn verzeichnen, was sich natürlich auch in der Marktkapitalisierung, die mittlerweile ein Niveau von 132 Mrd. USD erreicht hat, widerspiegelt. Chartteschnisch läuft der Anteilsschein seit der Beendigung des Abwärtstrends auf Tagesbasis im Dezember 2018 in einer starken Bewegung Richtung Norden. Das Kursplus seit dem Tief beläuft sich inzwischen auf über 60 %, ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht in Sicht, der Wert hält sich stabil und nachhaltig über dem EMA 50 und konsolidiert aktuell in einer Cup and Handle Trendfortsetzungsformation.