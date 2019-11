Flossbach von Storch: Der große Generationenbetrug

In Deutschland mit seinem umlagefinanzierten Renten- und Pflegesystemen zeichnet sich ein Generationenbetrug ab, der sich durch die Finanztransaktionssteuer noch beschleunigen könnte, prognostiziert Bert Flossbach, Mitgründer des unabhängigen Vermögensverwalters Flossbach von Storch.Wenn die heutige Jugend in 15 Jahren die Renten der Babyboomer – in Deutschland sind das die geburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis 1969 – finanzieren muss, wird immer weniger Netto vom Brutto übrigbleiben. Dies wiegt umso schwerer, da die Jüngeren angesichts eines maroden und knappen Wohnungsangebots auch noch die Folgen einer verkorksten Wohnungsbaupolitik zu tragen haben und ein Vermögensaufbau durch hohe Abgaben und die anhaltende Nullzinspolitik erschwert wird.Aktiensteuer behindert private Altersvorsorge Um die Altersvorsorge noch weiter zu behindern, planen einige europäische Finanzminister dem schlechten Beispiel Frankreichs zu folgen und eine Aktiensteuer zu erheben. Die als "Finanztransaktionssteuer" gedachte und heute noch so bezeichnete Abgabe sollte ursprünglich den Handel mit Derivaten und kurzfristiges Spekulieren eindämmen, um die Finanzmärkte stabiler zu machen. Auf Drängen französischer Banken wurden aber Derivate, Anleihen und die Transaktionen von Hochfrequenzhändlern ausgenommen. Jetzt soll es nur noch redliche Aktiensparer und alle zur Altersvorsorge dienenden Anlagen treffen (Versicherungen, Fonds, Pensionskassen). Damit wird Zocken belohnt, langfristiges Anlegen zur Altersvorsorge aber bestraft. Noch absurder kann man eine Steuer nicht (um-)gestalten.Junge Menschen am stärksten betroffenDie Jugend ist hiervon wieder einmal am stärksten betroffen. Widerstand ist aber nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die wenigen jungen Menschen, die davon Kenntnis haben, dürften glauben, es handele sich um eine Steuer, die nicht sie, sondern die ungeliebten Banken treffe und deshalb sogar "gut" sei – ein Eindruck, den das Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Übrigen nach Kräften schürt. Deshalb haben wir uns direkt an das BMF gewendet und vehement gegen diesen Anleger- und Generationenbetrug protestiert.Finanzministerium weicht Fragen ausDie Antwort des BMF auf unser erstes Schreiben vom 12. August fiel leider erwartungsgemäß aus. Im Grunde war es auch keine Antwort, sondern eine das Thema verfehlende Stellungnahme, die die ursprünglich hehren Absichten betont und hervorhebt, dass Frankreich es ja auch getan habe, ohne dadurch großen Schaden zu erleiden. Daraufhin haben wir ein zweites Schreiben verfasst. Die Antwort darauf steht noch aus.