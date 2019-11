Bei Beyond Meat endete am 28. Oktober die sogenannte Lock-Up-Periode. In dieser Zeit durften Erstinvestoren und Mitarbeiter ihre Aktien nicht frei verkaufen. Der große Kursverfall war bis dahin schon im Kasten. Nun wird die Aktie um 80 Dollar gehandelt. Wir sehen die Aktie auf diesem Niveau als spekulativen Trade und empfehlen weiterhin den Discount-Call HZ4891.