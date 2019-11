Kann die Siemens-Aktie nach den guten Geschäftszahlen ihren Höhenflug auf 120 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Wer in den vergangenen Wochen direkt oder indirekt mittels Hebelprodukten in die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101), konnte bislang hohe prozentuelle Gewinne erwirtschaften. Während ein Aktieninvestment seit Anfang September 2019 einen Ertrag von 25 Prozent abwarf, konnten Anleger ihren Kapitaleinsatz mit Long-Hebelprodukten in den meisten Fällen vervielfachen. Nach dem starken Ende des letzten Quartals, das eine 8-prozentige Umsatzsteigerung und einer Steigerung des Nettogewinns auf 1,3 Milliarden mit sich brachte, legte die ohnehin bereits stark gelaufene Siemens-Aktie nochmals um 4 Prozent zu.

Kann die nach wie vor als unterbewertet eingeschätzte Siemens-Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zumindest auf 120 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.