In den vergangenen Monaten haben immer mehr Banken Negativzinsen, welche sie an die EZB zahlen müssen, an ihre Kunden weitergegeben. Das Phänomen wird den Höhepunkt der seit Jahren eskalierenden schleichenden Enteignung von Sparern und Bürgern ganz allgemein markieren.

Wie ein Flächenbrand weitet sich derzeit in Europa die Unsitte aus, Negativzinsen zu kassieren. Den fassungslosen Einlegern muss man den Begriff immer wieder erklären: Man erhält von der Bank weniger zurück als man eingelegt hat. In den vergangenen Jahren bekam man bereits kaum Zinsen ausbezahlt, von einer Abgeltung der Inflation ist also schon lange nicht die Rede. Und jetzt erfolgen noch unter dem Begriff „Negativzinsen“ Abschläge. Die Verantwortlichen des Finanzwesens tun bereits seit längerem so, als ob die Perversion von Minuszinsen genau so normal wäre wie die bisher als normal empfundene Zahlung von Zinsen. Konsequent erklären Kreditnehmer, dass sie keine Zinsen mehr zu zahlen hätten, sondern Zinsen bekommen müssten. Dieser Logik wollen die Banken naturgemäß nicht folgen, doch ist dieser Weg schon in einigen Rechtskommentaren und Gerichtsurteilen vorgezeichnet.

Kürzung der Einlagen, „wo es klug und vernünftig ist“

Allein in Deutschland kassieren schon weit mehr als hundert Institute Minuszinsen. Die Vorgangsweise ist unterschiedlich: Manche schlagen schon beim ersten Einlagen-Euro zu, viele lassen bestimmte Beträge frei. Zuletzt hat die Deutsche Bank, die größte Bank des Landes, erklärt, man überlege Negativzinsen abzuziehen, „wo es klug und vernünftig ist“. Für die Kunden ist weder die Klugheit noch die Vernunft nachvollziehbar. Die Aussage der Deutschen Bank passt zu den Erklärungen der Notenbanker in der EZB und anderen Zentralbanken, die in einer krausen Argumentation den Sinn der Negativzinsen verteidigen. Tatsächlich trifft die Notenbanker, mit ihnen aber auch die Architekten der modernen Bankenregulierung unter den Politikern und Beamten die Hauptschuld an der Vernichtung der Einlagen.

Das Grundgeschäft der Banken wird aus den Augen verloren

Bevor auf die erschreckenden Konsequenzen eingegangen sei, ist aber auch die Verantwortung der Banken anzusprechen. In dem Chaos, das derzeit die Finanzpolitik bestimmt, scheint die Grundfunktion einer Bank in den Hintergrund zu geraten.

Die Aufgabe einer Bank besteht in der Hereinnahme von Einlagen der Privathaushalte und der Unternehmen sowie der Verwendung dieser Mittel zur Vergabe von Krediten an Privathaushalte und Unternehmen. Entscheidend ist, wieviel die Kreditnehmer mit dem ihnen anvertrauten Geld erwirtschaften und folglich an Zinsen zahlen können. Nach Abzug der Kosten und des Gewinns der Bank verbleiben die Zinsen für die Einleger.

Dieses Grundgeschäft hat mit der Währungs- und Finanzpolitik an und für sich nichts zu tun und müsste als unternehmerische Tätigkeit im freien Markt funktionieren. Davon ist aber nicht die Rede, weil überall Regeln wirken, die für Behinderungen sorgen. Diese Regeln wurden eingeführt, weil die Banken selbst in der Vergangenheit das geschilderte Grundgeschäft vernachlässigt haben und mit gewagten Kapriolen Milliarden-Verluste ausgelöst haben. Nur sind, wie die Ergebnisse zeigen, die Regeln unbrauchbar, lösen selbst Verluste aus und tragen nicht zur Gesundung der Banken bei.

Welchen Sinn ergibt der Satz: „Wir geben die Minuszinsen weiter, die uns die Zentralbank verrechnet.“

Die Rechtfertigung der Banken für das Inkasso von Negativzinsen lautet: „Wir geben die Minuszinsen weiter, die uns die Zentralbank verrechnet.“ Die Frage ist nur, was hat das eine mit dem anderen zu tun, wieso kommen die Banken in die Verlegenheit, Minuszinsen bei der EZB zu bezahlen?

