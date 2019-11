flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes legten am Donnerstag durchweg zu. Der japanische Index Nikkei225 wies jedoch nur ein kleines Plus von 0,11 Prozent auf und ging mit 23.330,32 Punkten an der TSE aus dem Handel. Die US-Futures zogen am Morgen stark an, nachdem die USA und China sich einem Bericht zufolge darauf geeinigt haben, ein paar existierende Strafzölle abzubauen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.258,26 Punkten und bildete im Verlauf der ersten halben Handelsstunde gleich neue Jahreshochs.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,24 Prozent bei 13.179,89 Punkten aus dem Handel. Einmal mehr soll an dieser Stelle auf den langfristigen Kursverlauf geblickt werden. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum langfristigen Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 13.219 und 13.597 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.814/12.330/11.938 und 11.547 Punkten auszumachen. Ein erstes Kursziel zur Unterseite könnte zudem die noch offene Kurslücke sein, die bei 12.992,07 Punkten geschlossen wäre.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...