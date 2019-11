Ein deutlich festerer Aktienmarkt vor dem Hintergrund einer Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China nahmen Investoren als Anlass aus diesem Asset herauszugehen, dieses Verhalten lässt sich bereits seit August dieses Jahres sehr gut beobachten. Der Euro-Bund gab von seinen Höchstständen bei 176,87 Euro aus September deutlich nach und nährt sich in dieser Woche nun dem Unterstützungsniveau um 170,56 Euro an. Aufgrund der vorausgegangenen steilen Kursrally ist der übergeordnete Abwärtstrend noch ein gutes Stück weit entfernt, was dem Future noch sehr großen Spielraum auf der Unterseite überlässt. Bestehende Short-Positionen sollten nun aber mit einer engeren Stoppanpassung abgesichert werden. Aus aktueller Sicht wird an einer weiteren Korrektur festgehalten und bietet kurzfristig durchaus passable Handelsansätze.

Fokus auf 170 Euro