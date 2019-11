Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Agfa-Gevaert-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Wo der Finanzinvestor Active Ownership Gruppe (AOC) auftaucht, bleibt meist kein Stein mehr auf dem anderen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von Agfa-Gevaert N.V. [ mehr