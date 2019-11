FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag mit Kursgewinnen auf positive Nachrichten zum US-chinesischen Handelsstreit reagiert. Auch der chinesische Yuan legte zu, während der US-Dollar nachgab. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1092 Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1090 Dollar festgesetzt.

Rückenwind erhielt der Euro durch Nachrichten aus China. Nach Angaben der chinesischen Regierung haben sich die USA und die Volksrepublik auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle geeinigt. Dies werde Bestandteil eines ersten Teilabkommens sein, sagte Regierungssprecher Gao Feng in Peking. Das Abkommen solle innerhalb der nächsten Wochen unterzeichnet werden. Das Ausmaß der Zollreduzierung hänge vom konkreten Inhalt des Abkommens ab, sagte Gao.