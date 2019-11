Bereits seit längerer Zeit thematisieren wir an dieser Stelle die exzellente charttechnische Verfassung der Aktie von JPMorgan Chase. Das Aufwärtspotential brach sich mit dem Ausbruch über die Marke von 120,0 US-Dollar weiter Bahn. In einem positiven Gesamtmarkt gelang es der Aktie nunmehr, die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 130,0 US-Dollar zu ziehen.

Um die aktuellen Bewegung einmal einzuordnen, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.

Aus dem obigen Chart geht die hohe Relevanz der 120,0 US-Dollar als (ehemaliger) Widerstand deutlich hervor. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass ein erneuter Rücksetzer unter die 120,0 US-Dollar aus bullischer Sicht tunlichst zu vermeiden wäre, um das aktuelle Szenario nicht ins Wanken zu bringen. Eine weitere bedeutende Unterstützung liegt bei 117,0 US-Dollar. Im Bereich von 110,0 US-Dollar verläuft die 200-Tage-Linie und damit ein weiterer, wichtiger Anker.

Dass die Bewegung nach der veritablen Hausse überkauft ist, stört die Aktie in der aktuellen Situation herzlich wenig. Mit aktuell knapp 130,0 US-Dollar notiert sie weiterhin in unmittelbarer Nähe zum Rekordhoch. Über kurz oder lang wird es zu Gewinnmitnahmen kommen. Solange sich diese oberhalb von 120,0 / 117,0 US-Dollar abspielen sollten, ist alles im grünen Bereich. Sollte es dennoch darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.