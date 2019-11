NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag angesichts von Fortschritten im Handelsstreit gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen zu Handelsbeginn die Renditen.

Die USA und China haben sich nach Angaben der chinesischen Regierung auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle geeinigt. Dies werde Bestandteil eines ersten Abkommens zur Entschärfung des Handelsstreits sein, sagte ein Regierungssprecher. Das Ausmaß der Zollreduzierung hänge vom konkreten Inhalt des Abkommens ab. Der Handelsstreit hatte das Weltwirtschaftswachstum belastet und die als sicher geltenden Anleihen tendenziell gestützt.

Zudem sind in den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas deutlicher gefallen als erwartet.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,647 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 8/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,689 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 16/32 Punkte auf 98 26/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,877 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 1/32 Punkte auf 97 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,365 Prozent./jsl/jha