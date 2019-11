Bei der 3U Holding ist der Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres von 35,21 Millionen Euro auf 38,21 Millionen Euro gestiegen. „Einem schwächeren Windaufkommen und dem erwartungsgemäß weiter rückläufigen Umsatz im Telefoniegeschäft mit Privatkunden stehen als Hauptwachstumstreiber in den ersten neun Monaten erneut die Geschäftsbereiche Cloud Computing und Onlinehandel gegenüber”, so das Unternehmen aus ...