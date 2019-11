Einige Profis haben den starken Wochenauftakt angesichts der bereits kräftig gestiegenen Kurse im Deutschen Aktienindex zum Aufbau von Short-Positionen genutzt. Für sie kam die Nachricht über den schrittweisen Abbau der Strafzölle zwischen den USA und China zur unpassendsten Zeit. Sie müssen nun mit Verlust ihre Positionen wieder eindecken. Die, die noch nicht investiert sind, müssen den Kursen jetzt nachlaufen.

Der DAX hat seinen Widerstand bei 13.200 Punkten geknackt. Jetzt heißt es freie Fahrt in Richtung Allzeithoch. Aus charttechnischer Sicht sind weitere nennenswerte Widerstände bis zum Allzeithoch nicht zu erkennen.



Gleichzeitig kann man noch nicht von einer euphorischen Stimmungslage am deutschen Aktienmarkt sprechen. Wir haben es vielmehr mit dem Abbau von übermäßigem Pessimismus zu tun. Hier verändert sich gerade sehr vieles. Die nächsten Wochen dürften sehr spannend für die Investoren werden. Denn es wird der Punkt kommen, an dem die Börse wieder auf die tatsächlichen Daten schaut. Und je höher die Kurse jetzt steigen, desto genauer wird man auf Hinweise achten, ob das Wachstum allein durch eine Annäherung im Handelskonflikt zurückkommt oder ob es noch mehr bedarf – etwa neuer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Fed im Dezember die Zinsen noch einmal senkt, ist auf jeden Fall erst einmal gesunken. Die neuen Nachrichten aus der Handelspolitik könnten der Fed genügen, die ja bereits dreimal an der Zinsschraube gedreht hat.