Wer nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein Investment in die Deutsche Telekom-Aktie in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum Aktienkauf eine Veranlagung in Bonus-Zertifikate mit Cap ins Auge fassen.

Begleitet von starken Kursschwankungen ging es mit dem Kurs der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) seit dem Jahresbeginn 2019 tendenziell nach oben. Wurde die einstige Volksaktie noch im Januar unterhalb von 14 Euro gehandelt, so konnte sie sich bis zum Oktober auf bis zu 16,25 Euro erholen. Allerdings geriet der Aktienkurs danach wieder ordentlich unter Druck. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, im Zuge derer stärker als erwartet angestiegene Umsatzzahlen vermeldet wurden und auch die Gewinnprognose angehoben wurde, reagierte die Aktie wegen der Dividendenkürzung um 10 Cent trotz der Anhebung der Mindestdividende auf 60 Cent mit einem Kursrutsch von drei Prozent. In einer neuen Analyse bekräftigte die UBS mit einem Kursziel von 19,30 Euro ihre Kaufempfehlung für die als günstig bewertet angesehene T-Aktie.