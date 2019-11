DAX: VOLLE KRAFT VORAUS IN RICHTUNG ALLZEITHOCH!

Die DAX-Rally geht weiter. Hoffnung auf ein erstes Handelsabkommen beflügeln die Aktienkurse.

Der DAX ist weiterhin im Rally-Modus und wird vor allem durch die Hoffnung getragen, dass die USA und China in Kürze das erste Teil-Abkommen (Phase 1) unterzeichnen werden. Laut dem US-Sender CNBC streben die USA eine Unterzeichnung bereits in der nächsten Woche an. Bloomberg berichtete heute, dass sich China und USA laut dem chinesischen Handelsministerium auf eine Senkung der gegenseitigen Zölle auf Importe in mehreren Schritten geeinigt hätten. Für China ist dies eine wichtige Voraussetzung für ein Zustandekommen eines Deals. Die USA haben Absprachen über die Reduzierung von Zöllen bisher noch nicht bestätigt. Falls die USA dem zustimmt, dürfte der Weg für den ersten Deal endgültig frei sein. Der DAX profitiert von den guten Aussichten über eine mögliche Beilegung des Handelsstreits und kann seine Wochengewinne weiter ausbauen. Gegen 17:15 Uhr MEWZ notiert der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 13.290 Punkten. Damit ist der DAX noch knapp 3 Prozent von einem neuen Allzeithoch entfernt. Allerdings sind aufgrund der aus technischer Sicht stark überkauften Situation im DAX jederzeit Rücksetzer bis auf 13.000 Punkten möglich.

