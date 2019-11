Ende Oktober sah es kurzzeitig so aus, als könne der E.on-Aktie der Ausbruch aus ihrer mehrwöchigen Seitwärtsphase gelingen. Die Käufer machten mächtig Druck. Sie ließen den Kurs am 31. Oktober mit einer Kurslücke in den Handel starten und in der Spitze bis auf 9,14 Euro ansteigen.

