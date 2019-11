Nach wie vor dominiert der Handelskrieg das Geschehen an den Märkten - und es herrscht eine Art Headline-Choas! Gestern großer Optimismus nach der vermeintlichen Einigung zwischen den USA und China auf wechselseitigem Abbau der Zölle - aber dann gestern spät Abends ein Bericht, wonach die Widerstände innerhalb der Trump-Administration gegen Zoll-Rücknahmen erheblich sind. China aber fodert die phasenweise Streichung aller Zölle - und setzt Trump damit unter Druck. Nun will bei den US-Demokraten offenkundig Bloomberg antreten, der dem US-Präsidenten als Heruasforder gefährlich werden dürfte. Gestern massive Bewegungen an den Anleihemärkten mit den größten Anstiegen der Renditen seit Jahren - das hat auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte..

