FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax zeigt nach seinem starken Lauf am Freitag Ermüdungserscheinungen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,33 Prozent auf 13 246 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ebenfalls moderat schwächer erwartet.

Mit dem aktuell angepeilten Wochenplus von mehr als zwei Prozent steuert der Dax indes auf die fünfte Gewinnwoche in Folge zu. Am Donnerstag hatte er dank der Aussicht auf einen lang ersehnten Etappenerfolg im Handelskonflikt zwischen den USA und China den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht. Experten zufolge machen einige Anleger nun aber erst einmal Kasse. Auch die Wall Street konnte am Vorabend nach dem Handelsschluss in Frankfurt nichts mehr drauf satteln.