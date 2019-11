Beyond und Co. – die nächste Revolution

Nahrungsmittel. Sie machen einen der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse aus. Ohne Nahrung werden wir sterben. Es scheint jedoch, dass die Gewohnheiten, die sich die Menschheit um die wachsende Produktion und den Konsum von Lebensmitteln herum entwickelt hat, auch unsere Spezies in Gefahr gebracht haben. Aus diesem Grund wird zunehmend Wert darauf gelegt, technologische Innovationen zu nutzen, um einige der brennenden Probleme im Zusammenhang mit Lebensmitteln zu lösen. Kein Wunder also, dass der Markt bis 2030 voraussichtlich auf 700 Milliarden USD anwachsen wird. eToro bietet auf FoodTech ein neues CopyPortfolio an.

Seit den frühesten Tagen der Menschheit ist die Ernährung ein wesentlicher Treiber der Technologie. Von der Herstellung von Werkzeugen, die uns geholfen haben, aus dem Zeitalter des Jägers/Sammlers in das Zeitalter der Landwirtschaft zu gelangen, bis hin zu aktuellen Technologien für im Labor gezüchtetes Fleisch, 3D-gedruckte Lebensmittel und gentechnisch veränderte Pflanzen mit CRISPR. So sehr uns unsere Fähigkeit, uns selbst zu erhalten, seit Jahrtausenden dient, so sehr hat sie auch einige der schlimmsten Probleme geschaffen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist. Der demografische Wandel Derzeit leben knapp 8 Milliarden Menschen auf der Erde und es wird erwartet, dass die Erde in den nächsten 30 Jahren eine Bevölkerung von mehr als 10 Milliarden Menschen erreichen wird, was wiederum zu einem Anstieg der Nahrungsnachfrage um 60 % führen wird. Das Leben in der heutigen Welt ist viel komfortabler als in anderen Perioden der Geschichte, was zu übermäßigem Genuss und massiver Verschwendung von Lebensmitteln führt. Es wird geschätzt, dass etwa ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel jährlich verloren geht oder verschwendet wird, während immer noch mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt unter Hunger leiden. FoodTech wäre höchstwahrscheinlich ein Treiber sowohl für die Abfallvermeidung als auch für die Versorgung der Bedürftigen. Das Umweltproblem Der Versuch, der wachsenden Nachfrage und der Hyper-Industrialisierung der Lebensmittelindustrie gerecht zu werden, hat dazu geführt, dass die Branche aus ökologischer Sicht praktisch nicht mehr tragfähig ist und rund 30 % der Treibhausgasemissionen verursacht. Zu den Triebkräften der Lebensmittelindustrie gehören Agritech-Lösungen, die entwickelt werden, um nachhaltigere Methoden zur Herstellung von Lebensmitteln zu schaffen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren, haltbare Pflanzen zu entwickeln und den Wasserverbrauch zu optimieren.