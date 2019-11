Der aus der Fusion mit Praxair hervorgegangene Konzern Linde PLC beginnt Einsparungspotentiale zu heben, indem zum Leidwesen der Mitarbeiter mehr Stellen gestrichen werden, als zum Zeitpunkt der Fusion angekündigt wurde. In Deutschland beschäftigt der Konzern um die 7.000 Mitarbeiter und plant 1.825 Mitarbeiter abzubauen. Die Hauptlast der Stellenstreichungen wird also den ehemals deutschen Konzernteilen zugemutet. Des einen Leid des anderen Freud gilt für die Aktionäre von Linde PLC, die schon von einer Outperformance gegenüber dem breiten Markt profitiert haben. Das KGV von 28 (2019e) erscheint den Aktionären offensichtlich angemessen, nachdem Linde als Globaler Marktführer gilt. Weiters werden zweistellige Gewinnwachstumsraten in den nächsten Jahren erwartet.

Ab der im Oktober 2018 abgeschlossenen Fusion mit Praxair entwickelt sich der Kurs von Linde in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der Mitte Juni 2019 endet. Eventuell wirkte sich auch ein seit 1. Mai 2019 ins Leben gerufene Aktienrückkauf-Programm positiv auf den Kurs aus. Die Linde-Aktien konnte sich im Zeitraum Anfang Mai bis Ende Juli 2019 deutlich von der Benchmark Dax abheben.

Seit dem Doppeltop bei 184 Euro, welches sich von Mitte Juni 2019 bis Ende Juli 2019 herausbildete, hat der Kurs leicht auf 165 Euro korrigiert und im Bereich 165 Euro bis 170 Euro einen Boden gefunden. Aktuell scheint die Bodenbildungsphase abgeschlossen und der Kurs ist auf dem Weg zum Widerstand bei 184 Euro, der gleichzeitig auch das all time high ist. Hält die positive Stimmung am Markt weiter an, könnte auf Frist von 3 Wochen auch ein neues all time high bei 194 Euro möglich sein.

Von dieser Entwicklung kann mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Call (Basispreis 185) mit der WKN CP2RG8 weist eine Implizite Volatilität von 21,87 % auf und deutet damit auf eine gewisse Gelassenheit der Marktteilnehmer in Bezug auf die Kursentwicklung der nächsten Wochen hin. Die griechische Variable Omega beträgt 8,54.