Wirecard – Goldman sagt eigentlich Achtung

Wirecard konnte die starken Quartalszahlen nicht für einen Befreiungsschlag nutzen. Ob die jüngste Einschätzung von Goldman hilft, ist ebenfalls fraglich. Denn bei Goldman senkt man das Kursziel von 230 auf 175 und sagt damit eigentlich “Achtung”. Unser Handwerkszeug für den heutigen Tag lautet Turbo-Bull MC0X9N und Turbo-Bear DF7VSD – jeweils mit Hebel 5. Den nächsten Trade auf Wirecard erhalten Sie hier in unserem Börsendienst…

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wirecard von 230 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf “Buy” belassen. Mit der Kurszielsenkung reflektiere er die Wahrscheinlichkeit, dass am Markt verschiedene Risiken eingepreist würden, etwa in Bezug auf die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und Untersuchungen in Singapur, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Davon hänge die weitere Kursentwicklung ab. Die robuste Wachstumsdynamik des Zahlungsabwicklers halte derweil an. Das dritte Quartal habe den Erwartungen weitgehend entsprochen.