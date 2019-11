Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q3/19 (vorläufig).

TOP 2

09:00 Uhr, Deutschland: Bundesgerichtshof klärt: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?

TOP 3

10:00 Uhr, Deutschland: Landgericht München I verkündet Urteil im Zivilprozess um gekaufte Internet-Bewertungen, München.

TOP 4

11:00 Uhr, Europa: BIP Q3/19 (vorläufig).

TOP 5

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche); Erzeugerpreise 10/19.

15:10 Uhr, USA: Chicago Fed-Präsident Evans hält eine Rede.

17:00 Uhr, USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 14.11.2019 Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Ausländische Investitionen in japanische Aktien 00:50 JPN Investitionen in ausländische Anleihen 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Annualisiert 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:30 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 10:30 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 10:30 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 10:30 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 10:45 EUR EZB De Guindos Rede 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) 11:30 USA Fed Quarles Rede 12:00 EUR EZB Lane Rede 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 15:10 USA FOMC Mitglied Clarida Rede 16:00 USA Anhörung des Fed Vorsitzenden Powell 17:20 USA Fed Mitglied J. Bullard spricht 17:45 USA FOMC Mitglied Daly Rede 19:00 USA FOMC Mitglied Kaplan Rede



Bleiben Sie mit Wallstreet-Online informiert!

Ihr Redaktionsteam aus Berlin