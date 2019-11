BMW, VW, Daimler – werden die Autobauer vorerst verschont?

In jüngster Vergangenheit hat US-Präsident Trump mehrfach mit Schutzzöllen auf Autoimporte von bis zu 25 Prozent gedroht. Das würde vor allem die exportlastige deutsche Wirtschaft mit ihrem starken Fokus auf die Automobilindustrie in Mitleidenschaft ziehen. Hauptsächlich betroffen wären Hersteller wie Volkswagen, BMW und Daimler. Vontobel bietet eine Protect-Multi-Aktienanleihe auf das Trio an – WKN VE3LCG. Für Anleger haben wir drei Bonusse auf die Autobauer ausgewählt: Daimler - VE3ALL von Vontobel, Volkswagen DF77QA der DZ Bank und BMW der HSBC TR598X. Die Bonusse liefern 10 Prozent p.a. Rendite und bieten dabei rund 25 Prozent Puffer.

Jedoch wären dadurch auch die Zulieferer großen Problemen ausgesetzt. Unter diesen befinden sich neben großen auch einige kleine und mittelständische Unternehmen, die diesem politischen Risiko ebenfalls ausgesetzt sind.