Masterflex hat am Freitag Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres vorgelegt. Gemeldet wird ein Umsatzanstieg von 59,1 Millionen Euro auf 62,5 Millionen Euro. „Damit bewegt sich Masterflex am oberen Rand der Gesamtjahresprognose, die ein Wachstum zwischen 3 Prozent und 6 Prozent vorsieht”, so das Unternehmen. Auf EBITDA-Basis hat der Gelsenkirchener Konzern den Gewinn von 7,7 Millionen Euro auf 8,3 Millionen Euro ...