Ein kurzer 4investors-Chartcheck zur Geely Aktie, bei der wieder einmal etwas Interessantes zu sehen ist. Im Handel an der Börse in Hongkong konnte sich der gestrige Ausbruch über den charttechnischen Widerstandsbereich um 15,28/15,36 Hongkong-Dollar stabilisieren. Am Donnerstag war der Aktienkurs des chinesischen Autobauers bereits bis auf 15,76 Hongkong-Dollar geklettert, aber nur mit 15,26 Hongkong-Dollar und damit ohne ...