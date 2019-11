Hannover (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT).ArcelorMittal habe im dritten Quartal unter dem für Stahlhersteller herausfordernden Marktumfeld (nachgebende Stahlpreise sowie eine geringere Nachfrage in Folge einer schwächeren Konjunktur, steigender Importdruck und zusätzliche Belastung durch angestiegene Rohstoffkosten) gelitten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. [ mehr