Paris (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Bisher haben weder Aktien- noch Goldanleger in 2019 einen Grund zur Klage, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch während Aktionäre stets mit der Angst gelebt hätten, dass die Kurse jederzeit in die Knie gehen könnten, dürfte sich das Gros der Goldanleger recht sicher gefühlt haben. [ mehr