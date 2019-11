RIPPLE (XRP): KURSSTURZ WEGEN SWELL KONFERENZ?

XRP-Kurs knickt ein. Warten auf heiße News von Ripples Swell Konferenz.

Ziemlich heiß her geht es seit gestern mit dem Kurs der Kryptowährung XRP, hinter der das US-Fintech Unternehmen Ripple steckt. Seit Donnerstag läuft in Singapur die von Ripple-Labs organisierte Swell Konferenz, an der Banken, Finanzdienstleister und bekannte Namen aus Politik und Wirtschaft teilnehmen. In den vergangenen zwei Jahren wirkte sich die Konferenz stets positiv auf den XRP-Kurs aus, was als so genannter „Swell-Effekt“ bezeichnet wurde. Doch dieses Jahr scheint der Wurm drin zu sein, da der XRP-Kurs seit dem gestrigen Hoch bei 0,3146 US-Dollar stark unter Druck steht und gegen 16:00 Uhr MEWZ mittlerweile bei 0,2720 US-Dollar notiert. In einer Pressemitteilung teilte Ripple mit, dass das Unternehmen mit RipplNet über 300 Kunden akquirieren und somit ihre Erwartungen übertreffen konnten. Jedoch warten viele Investoren auf heiße Neuigkeiten von Ripple und XRP auf der Swell Konferenz. Falls diese nicht geliefert werden, dürfte der XRP-Kurs weiter einbrechen. Neue Jahrestiefs sind dann nicht auszuschließen, wenn aus dem Swell-Effekt ein Sell-Effekt wird. Mehr Infos finden Sie hier.

Haftungsausschluss:

