Neuauflage der FNG-Broschüre zum Einstieg in die nachhaltige Kapitalanlage

Das Interesse an Nachhaltigen Geldanlagen reißt nicht ab – im Gegenteil, sie erfahren derzeit einen nie gekannten Boom! Motive für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Kapitalanlage gibt es viele. So werden ESG-Kriterien herangezogen, um das Risiko-Rendite Verhältnis von Investments zu verbessern oder auch um die Kapitalanlagen der Organisation oder Unternehmung mit den ihren Werten und Zielen zu vereinbaren. Rückenwind bekommt das Thema von politischer Seite, wobei aktuell insbesondere über die Auswirkungen des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums diskutiert wird.

Vor diesem Hintergrund steht die nachhaltige Kapitalanlage nun auch bei großen Banken, Fondsgesellschaften, wie auch Versicherern fest auf der Tagesordnung. Den kleinen und mittelgroßen institutionellen Investoren - kirchlichen Anlegern, karitativen Einrichtungen, Stiftungen – sowie den Privatanlegern fehlt es jedoch oftmals an Zeit und Ressourcen, sich diesem immer präsenter werdenden Thema Nachhaltigkeit anzunehmen. Das Wissen zu den aktuellen und kommenden Regulierungen, Anlagestrategien, oder Produkten des nachhaltigen Anlegens ist daher noch relativ durchwachsen, sodass viele Akteure die Chancen und Vorteile der nachhaltigen Kapitalanlagen noch nicht zu nutzen wissen. Hinzu kommt, dass viele ehrenamtlich oder kleineren geführten Organisationen auf die Empfehlungen ihres „konventionellen“ Vermögensverwalters angewiesen sind, wobei diese in puncto Nachhaltigkeit oftmals noch keine hinreichende Expertise aufgebaut haben.

Um die erste Einstiegshürde zu nehmen, zeigt die Broschüre die handfesten Vorteile nachhaltigen Investierens auf und bringt die Leser auf den neusten Stand nachhaltiger Kapitalanlagestrategien. Mit Hilfe der Broschüre bekommen Anleger nicht nur einen umfassenden Überblick, sondern können auch ihre eigene Motivation ergründen und herausfinden, wie in 7 Schritten eine individuelle, auf den Anleger abgestimmte Anlagestrategie realisiert werden kann. Es werden zudem verschiedene bewährte Siegel und Zertifikate für die gängigsten Anlageprodukte vorgestellt, sodass Orientierung in der Portfolioauswahl geboten wird.

