u-blox AG: Ausserordentliche Generalversammlung im Hinblick auf Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitaleinlagereserven (Nennwerterhöhung)

Ausserordentliche Generalversammlung im Hinblick auf Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitaleinlagereserven (Nennwerterhöhung)

Thalwil, Schweiz - November 8, 2019 - u-blox (SIX:UBXN; OTC: UBLXF), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, gab heute den Termin für eine ausserordentliche Generalversammlung bekannt. Die Generalversammlung findet am



12. Dezember, um 14 Uhr, in der Tischenloostrasse 55, Thalwil statt.





Im Zusammenhang mit der Steuerreform III und der damit vom Kanton Zürich beschlossenen Änderungen im Steuergesetz, wird unter anderem die Möglichkeit zur verrechnungssteuerfreien Ausschüttung von Dividenden aus Kapitaleinlagereserven auf 50% reduziert. Um die für den Aktionär steuerfreie Ausschüttung von Dividenden auch in Zukunft zu ermöglichen, sollen Kapitaleinlagereserven in Nennwert umgewandelt werden. Damit wird das Aktienkapital erhöht. Diese Nennwerterhöhung bietet nach dem 1.1.2020 wieder die Möglichkeit, verrechnungssteuerfreie Dividenden in der Form von Nennwertrückzahlungen an die Aktionäre auszuschütten.

Des Weiteren soll diese ausserordentliche GV dazu genutzt werden, das Ende 2018 ausgelaufene genehmigte Kapital wieder bereitzustellen, um der Gesellschaft weiterhin einen Handlungsspielraum für allfällige zukünftige Akquisitionen zu gewähren.

