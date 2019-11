MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas große Börsenplätze haben sich mit Verlusten in das Wochenende verabschiedet. Sie schlossen sich damit der weltweit eher verhaltenen Stimmung von Anlegern für Aktien an. Am stärksten ging es in Moskau nach unten: Der RTSI Index verlor 1,27 Prozent auf 1468,17 Punkte. Er war allerdings zuletzt auf Monatssicht um fast 14 Prozent gestiegen.

In Warschau fiel der Wig-30 um 0,72 Prozent auf 2551,68 Punkte. Der breiter gefasste Wig gab um 0,51 Prozent auf 59 141,71 Einheiten nach. Aus Branchensicht standen vor allem Bankaktien auf den Verkaufslisten der Anleger oben: Die Titel der Alior Bank büßten 5,6 Prozent ein. Bank Zachodni sanken um 2,3 Prozent und mBank um 2,1 Prozent.