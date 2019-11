Dow30 Aktien Paket - Aufgrund unserer Insider Informationen, war es uns natürlich bereits vorgestern möglich den Quartals Report von Disney vorab einzusehen.

Kleiner Scherz am Rande, der Einstieg beim Hous of Mouse basiert wie alle unsere Einstiege auf der mathematischen Grundlage unserer Analyse. Dennoch hat der gestrige Earnings Report den Ausbruch der Disney Aktie nochmal beflügelt. So stieg der Titel im nachbörslichen Handel auf über $139. Wir sind gespannt wie viel davon heute bei Eröffnung übrig bleibt. Wir verbuchen aktuell seit dem Einstieg ein Kursplus von 6.9%.