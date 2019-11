Der Tag, an dem die DDR stillstand

Es war eine Woche der Wunder. Millionen DDR-Bürger demonstrierten für Demokratie und Meinungsfreiheit im Arbeiter- und Bauernstaat. Die SED-Diktatur wankte, wollte jedoch nicht weichen und sich stattdessen mit dem Honecker-Erben Egon Krenz als Partei- und Staatschef an die Spitze der sogenannten Wende stellen. Der Sozialismus in den grauen Farben der DDR war noch nicht am

Ein Beitrag von Olaf Opitz.