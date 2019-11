Es wird Zeit die Bullen aus dem Chart zu verabschieden. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir damit rechnen müssen, dass wir keinen Impuls in Welle 3 in Orange mehr sehen werden, sondern vielmehr nach Süden durchgereicht werden. Wir hatten hierzu in unserem Update vom Freitag folgendes geschrieben:

„Der Bitcoin schafft es aus unserem Dreieck nach unten auszubrechen und steht kurz vor dem Erreichen unseres Tradingbereiches. Leider geschieht dies ca. 10 Tage später, als uns lieb gewesen wäre und die seither ausgebaute Struktur unterstützt die Annahme, dass es sich bei der Bewegung seit dem Hoch in Welle 1 um die Welle 2 handelt nicht mehr wirklich.“ Es muss davon ausgegangen werden, dass wir diesen Schritt im Laufe der nächsten Woche gehen werden. Die Alternative ist ein Abverkauf bis in den $6300 Bereich, wo wir das Ende der übergeordneten Korrektur erreichen sollten. Wir geben der Alternative eine hohe Wahrscheinlichkeit von 45%.

