EssilorLuxottica ist das weltweit größte augenoptische Unternehmen mit Hauptsitz am Südrand von Paris, das im Oktober 2018 aus der Fusion der Essilor International S.A. mit der Luxottica S.p.A. entstand. Die Vorläufer des Unternehmens sind jedoch bis in das Jahr 1848 zurückzuverfolgen. Die Aktien werden an der Pariser Börse als Teil des CAC40 gehandelt.

Das wichtigste Produkt des Unternehmens ist das Gleitsichtglas Varilux, das mittlerweile in vielen verschiedenen Ausprägungen vorhanden ist. Darüber hinaus werden auch organische und mineralische Silikat-Einstärkengläser unter verschiedenen Herstellermarken, mit Beschichtungen und Veredelungen zur Reflexminderung und mit strahlenabsorbierender Wirkung aus vorwiegend selbstentwickelten Materialien hergestellt. EssilorLuxottica ist größter Brillenhersteller der Welt und wächst weiter. Aktienkurs und Gewinnerwartung sind aktuell auf Allzeithoch. EssilorLuxottica beschäftigt weltweit ca. 130.000 Mitarbeiter, machte im letzten Jahr einen Umsatz von gut 11 Mrd. EUR und einen Gewinn von 1,3 Mrd.EUR. Der Börsenwert beträgt 58 Mrd .Euro. Das durchschnittliche Gewinnwachstum der letzten 20 Jahre betrug 14 Prozent. Gegenüber seiner Konkurrenz sticht Essilor mit einem hohen Nachhaltigkeitskoeffizienten (65 von 100) im Bereich Umwelt, Soziales und Governance hervor, was in der heutigen Zeit des Klimawandels zusätzlich positiv hervorzuheben wäre.