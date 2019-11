Am 1. November 2011 übernahm Mario Draghi das Amt des EZB Präsidenten von Jean-Claude Trichet. Wenige Monate später, am 26. Juli 2012, sprach er auf einer Investorenkonferenz die drei magischen Worte aus, die immer mit ihm verbunden sein werden. „Whatever it takes“, das waren die Worte mit dem der EZB Präsident auf dem Höhepunkt der Euro-Krise die Gemeinschaftswährung rettete. Von der deutschen Boulevardpresse wurde er zum „Super Mario“ ernannt. Jetzt hat sich die Wahrnehmung Öffentlichkeit geändert. Aus „Super Mario“ wurde „Graf Draghila“ der den deutschen Sparer hemmungslos aussaugt.

Mario Draghi hat EZB-Geschichte geschrieben. Seine erste Amtshandlung war eine Zinssenkung. Es sollten in den folgenden Jahren noch viele weitere folgen. Als erster EZB Präsident hat er in seiner achtjährigen Amtszeit keine einzige Zinserhöhung durchgeführt. Obwohl die Staatsschuldenkrise seit Jahren zumindest vordergründig ausgestanden ist, wurde die Geldpolitik der EZB bis heute immer expansiver. Für viele Ökonomen wurde unter seiner Amtszeit der Nullzins in der Eurozone zementiert. Zumindest für die Südeuropäer ist Mario Draghi ein Held. In Italien hat Draghi gerade von der Universität Bologna seine vierte Ehrendoktorwürde erhalten. In Deutschland sieht man ihn weitaus kritischer. Dabei zählt auch Deutschland zu den großen Profiteuren seiner expansiven Geldpolitik. Was Sparer ärgert, freut den Schuldner

